Per Antigone il 2022 è stato l' anno dei suicidi in carcere

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI - In dodici mesi in Italia "si sono tolti la vita 84 detenuti. Uno ogni 5 giorni. Ilper le carceri italiane verrà ricordato come l'dei". Lo denuncia, ricordando che nei nostri istituti di pena "quest', ci si è tolto la vita circa 20 volte in più di quanto non avviene nel mondo libero. Un detenuto ogni 670 presenti si è ucciso. Il precedente primato negativo era del 2009, quando in totale furono 72. Ma all'epoca i detenuti presenti erano oltre 61 mila, 5 mila in più di oggi". "All'epoca - ricorda Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione - eravamo alla vigilia del periodo che portò poi l'Italia alla condanna della Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, per il trattamento inumano e degradante. Alcune iniziative ...