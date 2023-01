(Di domenica 1 gennaio 2023) Il discorso di Ratisbona ci svegliò dal crogiolo imbelle deldebole davanti alle stragi islamiste. La storia non era finita, bisognava riprendere in mano la nostra verità. E oggi libertà e democrazia non indietreggiano

Siamo in attesa di accogliere il nuovo anno ma anche in queste ore il pensiero non riesce a ... Ancor più nelle nuove generazioni. Lo testimoniano le giovani dell'Iran, con il loro coraggio. Le ... Pensiero forte: l'Europa che si oppone a Putin è anche figlia di Ratzinger Il discorso di Ratisbona ci svegliò dal crogiolo imbelle del pensiero debole davanti alle stragi islamiste. La storia non era finita, bisognava riprendere in mano ... La difficoltà che Ratzinger confessò di aver provato da giovane nello studio di Tommaso ("ebbi difficoltà nell'accesso al pensiero di Tommaso d'Aquino") non ...