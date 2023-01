Pelé | Santos ha deciso | non ritirerà la maglia numero 10

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ilha: nonlacon il10 per onorare la memoria di. Due giorni fa il club avevadi sospenderne l'uso in attesa di una decisione definitiva da parte del ...

DAZN

Ilha deciso: non ritirerà la maglia con il numero 10 per onorare la memoria di. Due giorni fa il club aveva deciso di sospenderne l'uso in attesa di una decisione definitiva da parte del ...Attaccante esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, con ilsi sta consacrando a suon di ottime prestazioni: nell'ultimo anno conta 46 apparizioni, con 2 gol e 8 assist. Pelé, la 10 del Santos non sarà ritirata: il motivo