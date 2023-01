Pelé campione 'universale' | l'omaggio a o'Rey della Nasa dallo spazio FOTO

Sportitalia

Una richiesta, quella di far svolgere la veglia funebre in questo luogo, fatta dallo stessoe poi confermata dalla famiglia deldopo la sua scomparsa, dalle 10 di mattina locali (le 14 ...... "lì doveha incantato il mondo", fa sapere il club. Il feretro sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città, prima della cerimonia religiosa in forma privata. Ilverrà ... Dramma Pelè, Vila Belmiro allestita per accogliere il suo campione