“Peggio di quello che si aspettano” Harry sgancia la nuova bomba contro William

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) ‘Spare - Il minore', l'attesissimo memoir del principepotrebbe far calare una pietra tombale sulle già molto fredde relazioni del duca di Sussex con il fratello, il principe. È quanto ha rivelato a The Times una fonte che è a conoscenza dei suoi contenuti, una fonte che non esclude una rottura definitiva tra i due dopo l'uscita del libro. «In generale, penso che il libro saràdi quanto la Famiglia Reale si aspetti», ha raccontato. «Tutto è messo a nudo. Carlo ne esce meglio di quanto mi aspettassi, ma è dura per, in particolare, e persino Kate riceve un pò di bordate. Ci sono dettagli minuti e una descrizione della lotta tra i fratelli. Personalmente non riesco a vedere comepotranno riconciliarsi» dopo la pubblicazione. Il libro sarà ...