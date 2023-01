Passo San Marco e l’anello del Salmurano | un percorso a cavallo fra Val Brembana e Valtellina

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 gennaio 2023) Mezzoldo.Sanè stato per secoli al centro dei commerci che univano Venezia con il resto d’Europa. Incastonato fra le vette delle Orobie a quota 1992 metri rappresenta ancora oggi un punto panoramico per i numerosi turisti che decidono di viaggiare dalla Valleverso laoppure di percorrere le creste che segnano il confine fra le due aree. Utilizzato sin dai tempi più antichi per collegare il territorio bergamasco alla valle del Bitto, il valico ha senza dubbio incrementato la propria importanza con l’arrivo nel nostro territorio di Alvise Priuli che nel 1593 diede vita a un’opera particolarmente imponente come la Via Priula. Chiamata a sostituire la più tortuosa Via Mercatorum e a favorire il commercio con il cantone dei Grigioni senza dover passare dal fiume Adda (chiamato a svolgere il ...