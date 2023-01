(Di domenica 1 gennaio 2023) Vatican Media ha diffuso leimmaginidel Papa emerito Benedetto XVI. Due leche ritraggono il corpo di, all'interno del Monastero Mater Ecclesiae, vestito conliturgicie la. Tra le mani del Pontefice emerito un rosario. E al posto dei sandali, Benedetto XVI indossa delle scarpe nere. Laè stata collocata all'interno di una cappella. In unasi vedono l'altare con un grande crocifisso, un presepe e l'albero di Natale.

AGI - Agenzia Italia

Joseph Ratzinger, sopra la casula bianca, indossa iliturgicie sul capo gli è stata adagiata la mitra. Tra le mani stringe una corona del Rosario. Le scarpe ai piedi sono di semplice ...liturgicie la mitra La salma del Papa emerito indossa deiliturgicie in testa ha la mitra. Tra le mani ha un rosario. Indossa le scarpe al posto dei comodi sandali ... Paramenti rossi e mitra, le prime foto della salma di Ratzinger Papa Ratzinger, la salma verrà esposta da domani a San Pietro, a Roma, per il saluto dei fedeli: la salma del Papa emerito ...(Adnkronos) - Una mitra e paramenti rossi per il Papa emerito Benedetto XVI, le cui spoglie riposeranno fino a domani mattina nella cappella del monastero Mater Ecclesiae. Un rosario tra le mani. Il V ...