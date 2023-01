Papa Ratzinger | le sue ultime 3 parole prima di morire | la straziante rivelazione

(Di domenica 1 gennaio 2023) La morte diBenedetto XVI ha lasciato un grande vuoto nel mondo cristiano. Grande teologo e difensore dell'identità cattolica, ilemerito ha segnato un percorso importante nella storia della Chiesa. La sua morte ha messo in moto le preghiere di milioni di fedeli per un uomo che con umiltà ha rinunciato al Soglio di Pietro senza mai mettere in ombra il Pontificato di Francesco. E ora, dopo la sua morte, emergono nuovi dettagli sulleore di Joseph. Ilè rimasto lucido fino alla fine e così il segretario particolare del Pontefice emerito ha sottolineato le suedel ritorno alla Casa del Padre. "Gesù, ti amo". Sarebbero state queste lepronunciate da Joseph ...

La celebrazione delle esequie sarà giovedì 5 gennaio alle 9.30 in piazza San Pietro e sarà presieduta daFrancesco.Per il saluto estremo alemerito Josephecco il piano sicurezza per i funerali del 5 gennaio. Il Prefetto di Roma Bruno Frattas i ha messo a punto una gigantesca macchina di vigilanza e controllo e ad AdnKronos ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali (Adnkronos) - Dopo l'aggravamento delle condizioni di salute è morto ieri, all'età di 95 anni, il Papa emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger, 265° Pontefice della Chiesa cattolica e primo Papa emeri ...