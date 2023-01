Papa Francesco | ' Chiediamoci se siamo in grado di vedere chi ci vive accanto'

'Noi, all'inizio di quest'anno, abbiamo bisogno di speranza come la terra della pioggia', ha dettonella messa di inizio anno nella Basilica di San Pietro. 'Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, per tanti fratelli e sorelle ...presiede la celebrazione della messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nella Basilica Vaticana, nella ricorrenza della cinquantaseiesima Giornata mondiale della ...Un nastro nero sui drappi con lo stemma del Papa emerito Benedetto XVI e su quello della piccola cittadina bavarese di Marktl, al confine tedesco-austriaco, dove Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1 ...In queste ore e in questi giorni, leggendo e ascoltando il fiume di parole che ci sta travolgendo dopo la morte di Papa Ratzinger, da quell’annuncio su carta intestata del Vaticano che informava che B ...