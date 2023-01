Papa Benedetto XVI | “Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 gennaio 2023) La storia lo ricorderà come ildella rinuncia. Quel giorno – me lo ricordo bene, era l’11 febbraio del 2013 – stupì il mondo con il suo annuncio motivato con “la certezza che le mie forze per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”. MaXVI, Joseph Ratzinger, è stato molto di più. Figlio della cattolicissima Baviera (non si potrebbe comprenderlo se non situandolo dentro questa terra e questa Chiesa), teologo di razza – partecipò al Concilio Vaticano II come “consulente” – vescovo di Monaco e Frisinga e poi chiamato a Roma da Giovanni Paolo II come prefetto della Dottrina della Fede, compito che ha retto per 24 anni (famosi i documenti con i quali denunciava la sudditanza della teologia della liberazione all’analisi marxista della società). Fino a quel giorno, il 19 aprile del 2005. Ero in ...