Paolo Fox parla della sua vita privata | “Se sono fidanzato?”

Leggi su biccy

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ogni dicembre il nome diFox torna trend topic grazie al consueto oroscopo dell’anno nuovo, ma pochi conoscono la sua. Ospite a Domenica In da Mara Venier l’astrologo – che di cognome fa Volpi – ha confessato di essere single. “Noninnamorato in questo momento,single. Chi mi si piglia? Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’. Non mimai sposato, no”.Fox ha poi continuato: “In questo momentosingle ma mi trovo molto bene con gli animali, la presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower”. Lui ha tre cani: Rio, Quacker e Hobbit. “Pur di seguire la passione per le stelle ho lasciato il posto ...