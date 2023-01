Paola Minaccioni | chi è il compagno | “Sono stata tradita in passato e ho scelto la monogamia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 gennaio 2023)è nata a Roma il 25 settembre del 1971. Ha 49 anni di età ed è della Bilancia. La sua altezza è 1.67 centimetri.è un’attrice, comica, imitatrice e conduttrice radiofonica italiana. Figlia di Roberto(massaggiatore della Roma), ha seguito una formazione di drammaturgia classica. Qui il suo profilo Instagram ufficiale. Per alcuni anni ha fatto parte del laboratorio di Serena Dandini e ha frequentato anche il Centro sperimentale di cinematografia. Televisione, cinema, teatro e cabaretcosì al contempo i suoi diversi luoghi di espressione. Nel 2012viene candidata sia al Nastro d’argento che ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film Magnifica presenza di Ferzan Özpetek. Due anni dopo recita in ...