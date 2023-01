Palestina | Il Palazzo di Vetro apre gli occhi

Altreconomia

, ildi Vetro ha aperto gli occhi. Parzialmente, ma li ha aperti. Con grande disappunto d'Israele, il Paese occupante. E con un barlume speranza dal popolo occupato: quello ...... e una riproduzione della Terra diai tempi di Gesù. Il Presepe di San Silvestro sarà ... con 380 personaggi e due sinagoghe in legno, oltre a un castello, ildi Erode, varie ... Un altro anno orribile per i diritti umani in Palestina. Perché è ... L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato venerdì sera a favore della richiesta di un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia sulle conseguenze dell'occupazione isra ...Una mostra antologica per ricostruire, fra tele e disegni, la parabola artistica del pittore toscano, sino al 21 gennaio ...