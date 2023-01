Oroscopo Paolo Fox 2-8 gennaio 2023 e classifica Epifania | 5 stelle per Vergine e Pesci

(Di domenica 1 gennaio 2023) L'diFox descrive in anteprima come sarà la prima settimana dell'anno nuovo, dal 2 all'8. L'astrologo evidenzia l'ingresso di Venere nel segno dell'Acquario. In queste giornate il Capricorno sarà il re del momento, anche se avrà a che fare con certe situazioni di cui Fox parla in seguito. Ilsmetterà di arrovellarsi la mente con la malinconia, concentrandosi sul futuro, mentre il Toro avrà ben chiare le mete da raggiungere. Potrebbe succedere che l'Ariete non riesca a tenere sotto controllo la furia, che il Leone possa sbottare contro il proprio partner e che la tensione tormenterà la Bilancia. Scopriamo di più attraverso le previsioni astrologiche settimanali 2-8diFox con annessa ...

Corriere della Sera

Dall'amore al lavoro passando per la fortuna,diFox 1 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.Fox oggi 1 gennaio: Ariete Cari ariete, c'è questa Venere contraria da qualche mese che vi fa un po' di dispetti e iniziate a rimettere tutto in discussione, anche la vostra relazione. ...A seguire,Fox avrà il compito di illustrare l', segno per segno, per l'anno appena iniziato. Stefano Orfei porterà nello studio l'eccellenza dell'arte circense grazie a numeri di ... Paolo Fox e l'oroscopo 2023: «Sarà l’anno della spiritualità (e dello yoga). In amore vincono Pesci e Toro» Di Paolo Fox L’oroscopo del 2023 per il segno zodiacale del Cancro: l’andamento di amore, soldi, lavoro e salute nelle previsioni astrologiche di Paolo Fox. Il 2023 è un anno importante per il segno z ...Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere dell'oroscopo di oggi di Paolo Fox ...