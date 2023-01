Oroscopo 2023 | le previsioni per tutti i segni

Leggi su velvetmag

(Di domenica 1 gennaio 2023) Che anno sarà il? L’di VelvetMAG percorrerà il cielo segno per segno, movimento per movimento per raccontare ai lettori cosa è prevedono le stelle nel nuovo anno. Ma prima di andare a guardare lenel dettaglio, assoceremo a ciascun segno una parola, una frase, una sorta di suggerimento lampo. Ariete: osate, il cielo vi sostiene!Toro: nel nuovo anno vi sembrerà volare…Gemelli: news importanti in arrivo o sul lavoro o in famiglia.Cancro: sono in arrivo finalmente nuove energie per dire no ai compromessi.Leone: finalmente potrete tornare a ruggire dopo il cielo del 2022 che vi ha messo all’angolo.Vergine: dovrete scegliere quest’anno, ma non pensate solo ai vostri doveri. Divertitevi!Bilancia: sarà un anno egocentrico.Scorpione: è l’anno dei porti sicuri, della stabilizzazione delle vostre situazioni ...