Oms | la Cina deve condividere i dati su impatto della pandemia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le autorità cinesi devonopiù informazioni in tempo reale sul Covid nel Paese mentre i contagi sono in costante aumento, ha affermato l'Organizzazione mondialesanità (Oms).Molte delle rigide restrizioni del paese sono state revocate nelle ultime settimane, ma i casi sono aumentati vertiginosamente e diversi paesi stanno ora controllando i viaggiatori provenienti dalla. I funzionari dell'Oms affermano di voler vedere piùsu ricoveri ordinari, ricoveri in unità di terapia intensiva e decessi e chiedono chiarezza anche sulle cifre riguardanti le vaczioni.

Anche Francia e Regno Unito impongono test agli arrivi dalla Cina e l'Oms chiede la condivisione in tempo reale dei dati. Pechino protesta: volete sabotarci- 'L'evoluzione della pandemia è allo stato attuale imprevedibile', ha detto Schillaci. L'Oms chiede alla Cina trasparenza sui ... Oms alla Cina: condividere in tempo reale dati su contagi Covid