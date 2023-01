Oms | la Cina deve condividere i dati su impatto della pandemia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le autorità cinesi devonopiù informazioni in tempo reale sul Covid nel Paese mentre i contagi sono in costante aumento, ha affermato l'Organizzazione mondialesanità (Oms).Molte delle rigide restrizioni del paese sono state revocate nelle ultime settimane, ma i casi sono aumentati vertiginosamente e diversi paesi stanno ora controllando i viaggiatori provenienti dalla. I funzionari dell'Oms affermano di voler vedere piùsu ricoveri ordinari, ricoveri in unità di terapia intensiva e decessi e chiedono chiarezza anche sulle cifre riguardanti le vaczioni.

