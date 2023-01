Secolo d'Italia

Il preludio all'si è verificato nel bar discoteca "La dolce vita" di Vittoria (Ragusa), un luogo di ritrovo per molti migranti che vivono e lavoranozona. La zona di Vittoria (Ragusa) ...notte nelle campagne di Vittoria, nel ragusano, dove è stato ucciso un ragazzo nordafricano. una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato accoltellato e massacrato a sprangate ... Omicidio nella notte di Capodanno: tunisino ucciso dopo il veglione per l'apprezzamento a una ragazza RIETI - Mentre al Terminillo fervono i preparativi per terminare la mautenzione degli impianti di risalita e da oggi -domenica 1 gennaio - è ufficialmente iniziata la stagione, ...Omicidio nella notte nelle campagne di Vittoria, nel ragusano, dove è stato ucciso un ragazzo nordafricano. una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato accoltellato e massacrato a sprangate duran ...