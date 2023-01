ilGiornale.it

Oltre alle punizioni fisiche e allepsicologiche nella prima infanzia, gli abusi sessuali e glicolpiscono milioni di bambini e adolescenti. Il tasso regionale didi ...E in ragione del profitto che si sono compiuti e continueranno a compiersipolitici e ...al fine di purificare la nazione dalle scorie e far emergere la super razza ariana e delle... Omicidi, aggressioni e rapimenti: il Far West romano di fine anno La vicenda è accaduta a Vittoria (Ragusa), dove un giovane sarebbe stato ucciso con coltelli e spranghe per aver fatto un apprezzamento a una ragazza ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...