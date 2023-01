Nottingham Forest | cori omofobi durante match contro il Chelsea

(Inghilterra) - Al City Ground si chiude il 18° turno di Premier League con il pareggio trae Chelsea. Un punto a testa per Cooper e Potter all'inizio di questo 2023 con i Reds che salgono a quota 14 al 18° posto e i Blues che agganciano il Fulham 7° con 25 punti. Partono ...Così il tecnico del Chelsea Graham Potter è intervenuto dopo l'1 - 1 in casa del. 'La nostra prestazione non è stata sufficiente per conquistare i tre punti - ha detto ai ...Iil tecnico del Chelsea Graham Potter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 in casa del Nottingham Forest ...Prima del match contro il Nottingham Forest, l'allenatore del Chelsea Graham Potter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK: "Denis Zakaria ha lavorato bene con Jorginho. Ha f ...