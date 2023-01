Nottingham Forest-Chelsea domenica 01 gennaio 2023 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Nuovo infortunio per Reece James

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ilha iniziato col piede giusto la seconda parte di stagione battendo facilmente il Bournemouth per 2-0 e ora cercherà di ripetersi contro unreduce dalla netta sconfitta di Old Trafford. Purtroppo per i Blues l’importantesi è nuovamente infortunato e si tratta di una perdita importante per Potter che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Footballnews24.it

Le formazioni ufficiali di- Chelsea , sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023 . Match di grande prestigio al City Ground, dove i padroni di casa ospitano i Blues, a caccia di punti ...La partita- Chelsea di domenica 1 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 18° giornata di Premier League 2022 - 2023 ... Nottingham Forest-Chelsea, il pronostico: Blues favoriti, ma intriga la quota GOAL Streaming Gratis e Diretta LIVE del match tra Nottingham Forest e Chelsea, valido per la 18ª giornata di Premier League ...Le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Chelsea, sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023 ...