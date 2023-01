leggo.it

Anche il 2023 come i suoi predecessori, potrebbe essere ricco di significati e avvenimenti (alcuni più inquietanti di altri), parole del' che ha previsto anche fatti non proprio ...Athos Salomé, soprannominato il, ha dato la sua opinione su ciò che accadrà l'anno prossimo e non è affatto piacevole. Secondo ildei giorni nostri, sotto la base ... Nostradamus vivente e la profezia per il 2023: «L'arrivo dell'Anticristo segnerà la fine dei tempi» Anno nuovo, vita nuova. Così recita il detto che porta con sé tante nuove previsioni e propositi per il nuovo anno. Anche il 2023 come i suoi predecessori, potrebbe essere ricco ...Con la fine del 2022, in rete spuntano previsioni catastrofiche fatte da sedicenti viaggiatori nel tempo e sensitivi. È il caso di Athos Salomé, soprannominato il ...