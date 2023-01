Non paga la escort | tenta di violentarla | la rapina e la massacra di botte | presi a pugni anche i poliziotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ha invitato unacolombiana nel suo appartamento di Roma, in via Mandanici, pattuendo un compenso di 150 euro per la prestazione sessuale.mento anticipato, come richiesto dalla donna. Ma, una volta all’interno, non solo non l’hata, ma hato di, le ha puntato un’arma addosso, l’ha picchiata e l’ha derubata. Poi – non contento – quanto è intervenuta la polizia ha aggredito gli agenti con calci e. La trappola La vicenda risale al 15 settembre 2019, ma è adesso che ci sono gli sviluppi: la donna, infatti, ha chiesto i danni al suo aggressore, finalmente condannato in primo grado e in appello, mentre il ricorso in cassazione è stato giudicato inammissibile qualche giorno fa. Arrivata nell’appartamento dell’uomo, di origine romena, all’epoca 26enne, ...