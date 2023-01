Nitto ATP Finals a Torino | scattata la vendita libera dei biglietti

Ubitennis

E' partita oggi, 23 dficembre, la vendita libera, aperta a tutti, dei biglietti e degli abbonamenti per l'edizione del 2023 delleFinals in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre 2023 . I biglietti sono acquistabili online sia all'indirizzo https://tickets.nittoatpfinals.com/ che su Ticket One all'...... e giocare poche competizioni, seppur sia riuscito comunque a fare la differenza e vincere Wimbledon, a entrare fra i migliori otto del mondo a fine anno e trionfare alleFinals. L'... Nitto ATP Finals Torino: parte la vendita di biglietti per l’edizione 2023 E' partita oggi, 23 dficembre, la vendita libera, aperta a tutti, dei biglietti e degli abbonamenti per l’edizione del 2023 delle Nitto ATP Finals ...L'altoatesino è la sesta testa di serie, il piemontese dovrà vedersela con il russo ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner e Lorenzo ...