Niente tampone per gli asintomatici | così cambiano le linee guida sul Covid

(Di domenica 1 gennaio 2023) Col nuovo anno sono entrate in vigore le nuove indicazioni del ministero della Salute relative alla gestione dei casi: quando e come si può uscire dall'isolamento

Agenzia ANSA

Coloro che 'sono sempre stati asintomatici e coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni , l' isolamento potrà terminare dopo cinque giorni dal primo test positivo o dalla comparsa ...Il ministero della salute ha emanato la circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti covid. Come già previsto nel dl rave, per i casi che 'sono sempre stati asintomatici e ... Covid: 'Niente tampone ad asintomatici dopo 5 giorni' - Sanità Col nuovo anno sono entrate in vigore le nuove indicazioni del ministero della Salute relative alla gestione dei casi Covid: quando e come si può uscire dall'isolamento ...Il ministero della Salute ha emanato la circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid ...