New York | attacco col machete a Times Square Ferito agente al primo giorno di lavoro

la Repubblica

Il sospettato dell'aggressione nella notte di Capodanno è un 19enne che recentemente si sarebbe radicalizzato ...Negli scorsi giorni ha firmato la dichiarazione di emergenza per lo stato di, il più colpito dalla tempesta artica Elliot, per facilitare gli aiuti federali. E ha detto che chiederà conto ... New York, tre agenti feriti in un attacco con il machete vicino a Times Square Un’aggressione armata a pochi istanti dalla mezzanotte e dai famosi festeggiamenti di Times Square, a New York. Vittime tre poliziotti, due dei quali rimasti feriti alla testa, attaccati da un uomo ...Aggressione a Capodanno a New York. Tre agenti di polizia di New York City sono stati colpiti da un uomo che brandiva un machete vicino a Times Square, ...