New York | agenti feriti in attacco con machete vicino Times Square

Leggi su italiasera

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – La polizia ha aperto il fuoco contro un uomo armato diche ha attaccato tredi polizia la notte scorsaa New. L’uomo, un 19enne, ha colpito dueprima che la polizia aprisse il fuoco, ferendolo alla spalla. L’è avvenuto a poche ore dal tradizionale ‘Ball Drop’. Il sospetto è stato ricoverato in ospedale, non sono state fornite indicazioni precise circa le sue condizioni o la sua identità. Nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi il commissario di polizia Keechant L. Sewell e il sindaco Eric Adams hanno sottolineato che non ci sono minacce in corso contro la sicurezza pubblica. “Stiamo lavorando con i nostri partner federali per queste indagini”, ha aggiunto Sewell, esortando ...