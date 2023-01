Nebbia dopo i fuochi tra Giugliano e Villaricca | incidente e “doppio senso” in tilt

(Di domenica 1 gennaio 2023) Unafittissima è scesa sull’area a nord di Napoli subitol’esplosione dei botti di Capodanno. Un fenomeno meteorologico insolito per Napoli e provincia, anche se l’enorme quantità di zolfo rilasciata dall’esplosione deid’artificio potrebbe aver addensato ancora di più la foschia tramutandola inin alcune zone. Centinaia gli automobilisti che in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

