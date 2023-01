NBA | i risultati della notte 1° gennaio | Luka Doncic ne mette 51 e nuovo record | Nets inarrestabili Fontecchio senza minuti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sono state ben nove le partite disputate in questaNBA, significativa per aver salutato il 2022 e accolto il 2023. Nella legapalla a spicchi più prestigiosa e spettacolare del pianeta, sono emersiinteressanti che hanno definito il quadrosituazione nella Eastern e nella Western Conference. Andiamo a scoprirli per comprendere in che direzione si stia andando. Gli Indiana Pacers hanno prolungato la loro striscia vincente, portando a tre i successi consecutivi grazie all’affermazione contro i Los Angeles Clippers 131-130 alla Gainbridge Fieldhouse. Ci ha pensato il tandem Tyrese Haliburton (doppia doppia da 24 punti e 10 assist)-Myles Turner (top scorer da 34 punti tra le fila di Indiana e 10/10 dalla lunetta) a regalare il successo alla squadra di coach Rick Carlisle. Pacers che hanno ...

Sky Sport

dell'2022/2023 per quanto riguarda la notte italiana tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre. La scena se la prende LeBron James , che nel giorno del suo 38esimo compleanno fa segnare il ......ROMA - Quinta vittoria di fila per Dallas nella notte italiana della regular - season dell'. I ... Altri: Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 121 - 113; Indiana Pacers - Cleveland ... NBA, i risultati di oggi: Zion e McCollum battono Embiid, Giannis trascina i Bucks Sono state ben nove le partite disputate in questa notte NBA, significativa per aver salutato il 2022 e accolto il 2023. Nella lega della palla a spicchi più prestigiosa e spettacolare del pianeta, so ...Sono state ben nove le partite disputate in questa notte NBA, significativa per aver salutato il 2022 e accolto il 2023. Nella lega della palla a spicchi più prestigiosa e spettacolare del pianeta, so ...