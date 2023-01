NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di domenica 1 gennaio 2023) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

La Gazzetta dello Sport

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiDoncic ne fa 51, Ja batte Zion, Nets 11 in fila Doncic ... Tyler Herro chiude ilcon un buzzer beater per battere Utah (non entrato Simone Fontecchio), la ...... in termini di seguito del pubblico, dietro alle principali leghe, NFL e MLB, mentre in vari ...popolare del vecchio continente (fonte study on the european sport model - European Commission). ... I numeri di LeBron, l'anello di Curry e l'arrivo di Banchero: il 2022 dell'Nba Il 2022 in Nba si chiude con un ko per gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che assiste dalla panchina al successo di Miami (126-123) firmata dalla tripla da Herro. Per Brooklyn sono undici vittorie di ...Sono state ben nove le partite disputate in questa notte NBA, significativa per aver salutato il 2022 e accolto il 2023. Nella lega della palla a spicchi più prestigiosa e spettacolare del pianeta, so ...