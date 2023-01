NBA 2022 2023 | Brooklyn sa solo vincere | Doncic ne mette 51 contro gli Spurs

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il protagonista della notte NBA è ancora Luka, che trascina i Dallas Mavericks alla ventunesima vittoria stagionale grazie ad una prova da 51 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Continua a battere record il fenomeno sloveno, che diventa il primo giocatore nella storia are insieme più di 225 punti, più di 50 rimbalzi e più di 50 assist in 5 partite di fila. Sconfitti con il punteggio di 126-125 i San Antonio. L’altro mattatore di giornata è Paul George, ma i suoi 45 punti non permettono ai Los Angeles Clippers di evitare la sconfitta sul campo degli Indiana Pacers per 131-130. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Continuano aNets, ormai giunti all’undicesimo successo consecutivo, che archiviano la pratica Charlotte Hornets per 123-106 e mettono nel mirino la capolista ...

La Gazzetta dello Sport

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiDoncic ne fa 51, Ja batte Zion, Nets 11 in fila Doncic ... Tyler Herro chiude ilcon un buzzer beater per battere Utah (non entrato Simone Fontecchio), la ...... in termini di seguito del pubblico, dietro alle principali leghe, NFL e MLB, mentre in vari ...popolare del vecchio continente (fonte study on the european sport model - European Commission). ... I numeri di LeBron, l'anello di Curry e l'arrivo di Banchero: il 2022 dell'Nba Il 2022 in Nba si chiude con un ko per gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che assiste dalla panchina al successo di Miami (126-123) firmata dalla tripla da Herro. Per Brooklyn sono undici vittorie di ...Sono state ben nove le partite disputate in questa notte NBA, significativa per aver salutato il 2022 e accolto il 2023. Nella lega della palla a spicchi più prestigiosa e spettacolare del pianeta, so ...