Napoli | rubano un' ambulanza a Capodanno e fanno razzia in pizzeria | svuotati i frigo di cibo

ilmattino.it

Capodanno aun'ambulanza e fanno razzia in pizzeria È successo la notte di Capodanno a, riferisce il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che cita ...un'ambulanza e con questa sfondano in retromarcia la vetrina d'ingresso di una pizzeria , ... E' successo la notte di Capodanno a, riferisce il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra ... Napoli, rubano ambulanza e sfondano la vetrata di una pizzeria: ripresi dalle telecamere Rubano un'ambulanza e con questa sfondano in retromarcia la vetrina d'ingresso di una pizzeria, facendo razzia di tutta la merce nei frigo, oltre a un'affettatrice, il denaro in cassa ...Il titolare del locale: “Siamo stanchi di difenderci dai malviventi”. A Brusciano furto in un panificio. Rubano un'ambulanza e sfondano in retromarcia la vetrata di una pizzeria. Poi, portano via inca ...