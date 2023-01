Napoli | palazzo in fiamme nella notte di Capodanno | 9 feriti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Due in codice rosso in ospedale, gli altri sette medicati sul posto: è questo il bilancio dopo un incendio divampato la scorsa, al primo piano di undi San Pietro a Patierno, alla periferia di. Lesarebbero divampate all’interno dell’appartamento in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Napoli da Vivere

Il nome del ristorante nasce dalstorico vicino al locale che, appunto, si chiama... in piazza Sannazzaro, una delle più antiche di. Ivano ne è titolare e chef, per lui l'...Incendio , la scorsa notte, al primo piano di undi San Pietro a Patierno , alla periferia di: due persone sono state trasferite in codice rosso al pronto soccorso degli ospedali Cardarelli e Cto mentre altri sette condòmini sono ... Riapre a Napoli Palazzo Fuga, il Real Albergo dei Poveri, con tanti ... Le fiamme, da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare si siano propagate accidentalmente. Sul posto i carabinieri allertati dal 112 e i vigili de fuoco. Indagini in corso da parte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...