Napoli | la «bravata» di Capodanno Rubano un’ambulanza | sfondano la vetrina e rapinano una pizzeria – Il video

(Di domenica 1 gennaio 2023) Hanno rubato, sfondato ladi unae ripulito il negozio della merce. È accaduto la sera di, nella zona di viale Colli Aminei. I malviventi – come ricostruito tramite le immagini della telecamera di sorveglianza – hanno fatto razzia di tutti i prodotti conservati nel frigo, oltre a un’affettatrice, al denaro costudito in cassa e a una macchina per il caffè. A raccontare la vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borelli che, citando le parole del proprietario del locale, ha descritto il furto pubblicando sul suo profilo Facebook le immagini della telecamera di sorveglianza, nelle quali si vedono i ladri in azione. «Siamo stanchi – si legge nel post – di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti. ...

