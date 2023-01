Napoli | incendio all' alba in un appartamento | due feriti gravi - Cronaca - quotidiano net

ilmattino.it

Le fiamme si sono sprigionate al primo piano di un palazzo nel quartiere di San Pietro a Patierno. Atri sette condomini sono stati medicati sul ..., 16enne ferito da uno sparo Botti di Capodanno, bambino di dieci anni perde una mano Le auto incendiate a Roma In particolare le forze dell'ordine, a cominciare dai vigili del fuoco e ... Capodanno a Napoli, incendio nel condominio a San Pietro a Patierno: nove feriti A Roma il bilancio dei danni nella notte di Capodanno conta 59 auto distrutte o danneggiate dalle fiamme sprigionate a causa dei fuochi d'artificio esplosi per festeggiare ...Sedici feriti per i botti di Capodanno tra Napoli e provincia, tra cui 5 minori. A fornire il bilancio è la Questura, spiegano che nella maggior parte dei casi le persone sono state colpite e mani e o ...