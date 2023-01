Napoli | il ‘vero’ countdown comincia ora | comincia un gennaio infuocato

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il calendario delper2023 è ricco di impegni, sei partite tra Serie A e Coppa Italia, con sfide a Inter, Juve e Roma. I fuochi d’artificio illi sparerà durante tutto l’arco di questo mese, in cui ci sono tante insidie da superare. Sarà una sorta di battesimo del fuoco per la squadra di Spalletti, che da prima in classifica dovrà affrontare la ripresa del campionato. Un mese e mezzo senza giocare partite ufficiali, un fattore che può destabilizzare qualsiasi squadra. Ma ovviamente gran parte dell’attenzione e della pressione sarà focalizzata sul. Gli azzurri sono primi con otto punti di vantaggio sulla seconda, ma hanno gli occhi di tutta Italia addosso e mediaticamente c’è grande attenzione sulla squadra di Spalletti. Al primo passo falso tutti sono pronti a confermare la storia ...

...per un meccanismo di interferenza virale che protegge ed esclude la doppia infezione è però...da Andrea Salzani Dirigente Medico in cardiologia riabilitativa presso l'Ospedale Cardarelli di...Se tra lo scontro diretto contro ile il derby di ritorno contro il Milan, in programma il 5 febbraio, il calendario va in discesa grazie alla sequenza Monza - Hellas Verona - Empoli - ...