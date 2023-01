Napoli | Giuntoli prepara l' ennesimo colpo | azzurri in vantaggio per Ounahi

ultimecalcionapoli.it

- A fari spenti ma con decisione ilha già fatto la sua mossa in vista dell'imminente apertura della finestra invernale del calciomercato , mettendo le mani su Azzedine Ounahi , 22enne centrocampista marocchino messosi in luce ...A volte, ecco l'insegnamento di De Laurentiis e, una buona intuizione può incidere più del budget di uno sceicco. In una fase molto critica per l'economia, ilha tracciato una nuova ... Calciomercato Napoli, affare fatto: Giuntoli ha chiuso il colpo dell’inverno Secondo L'Equipe, il club di De Laurentiis sarebbe molto vicino al centrocampista marocchino, rivelazione di Qatar 2022, e avrebbe presentato un'offerta concreta all'Angers. Ma occhio all'Almeria ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...