Napoli | brindisi di fine anno e poi si pensa all’Inter | tutti disponibili per la gara di San Siro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLuciano Spalletti ha concesso soltanto poche ore di libertà alla squadra e anche a Capodil, che fra tre giorni alla ripresa del campionato sarà impegnato nella difficile trasferta a Sanper affrontare l’Inter, si è allenato nel Centro tecnico di Castel Volturno. L’allenatore, prima dell’inizio della seduta quotidiana, ha radunato calciatori, staff tecnico e tutte le componenti del gruppo squadra in sala conferenze per unal nuovo. Poiin campo dove al lavoro atletico e a quello tecnico è seguita una lunga parte di seduta dedicata all’approfondimento tattico. I calciatori sonoin buone condizioni e le scelte di Spalletti su chi dovrà scendere in campo a San...

Quindi, un sobriocollettivo, con l'auspicio che l'isola possa voltare pagina, senza dimenticare, dopo le angosce dell'ultima fase del 2022, caratterizzata dalla tragedia di Casamicciola. E ...Allo scoccar delle mezzanotte il sindaco Vincenzoè comparso sul palco per il. 'Dobbiamo essere orgogliosi di Salerno', ha sottolineato il primo cittadino, augurando buon anno a ...