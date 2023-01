MY 2023 – Veronica Boquete

Leggi su seriea24

(Di domenica 1 gennaio 2023) Un passato carico di esperienze e un futuro costellato di obiettivi: tra queste due realtàsi siede davanti a noi per parlare di quello che è stato e di quello che sarà. PRESENTE –, iniziamo da questo 2022. Un anno speciale, il tuo primo intero anno fiorentino. “Esatto, sono arrivata a gennaio e adesso dopo dodici mesi siamo già alla sosta natalizia. Sono soddisfatta di quello che ho dato alla squadra e di quello che stiamo facendo in Campionato”. A luglio però la situazione era diversa: avevamo chiuso una stagione difficile, hai avuto ripensamenti? “No, perché ho creduto nel progetto viola. Anche se nei miei primi mesi è stata dura per i risultati che non arrivavano, ho visto il potenziale che c’è e che ha la Fiorentina. Si possono commettere errori, qualcosa può andare storto ma l’ambiente ha gli ingredienti ...