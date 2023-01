Musetti-Durasovic in tv | data | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lorenzose la vedrà contro Viktornel secondo singolare di Italia-Norvegia, seconda sfida nel Gruppo E dellaCupper gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. Il carrarino ha esordito nella competizione battendo in due set il brasiliano Felipe Meligeni Rodrigues Alves risultando decisivo ai fini del successo per 3-2 nei confronti della formazione sudamericana. L’impegno non sembra proibitivo contro il giocatore scandinavo. Quest’ultimo è attualmente classificato abbondantemente oltre i primi trecento tennisti del mondo., tuttavia, dovrà stare attento al norvegese, che sui campi veloci si esprime al meglio ed autore di qualche buon risultato sul circuito Challenger nelle ultime settimane della stagione 2022. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Sarà ...

Footballnews24.it

A seguire toccherà a Lorenzo, anche questa volta impegnato contro il numero due avversario. Si tratta di Viktor, cliente che si destreggia perlopiù a livello ITF con qualche ...Felipe Meligeni Alves ottiene la sua prima vittoria in questa competizione, dopo le sconfitte subite dai nostrie Berrettini, su Viktor, 343 ATP con un doppio 6 - 3. L'attesa ora è ... Tennis, Musetti-Durasovic Streaming GRATIS: dove vedere la United Cup in Diretta LIVE Prosegue la United Cup 2023 di tennis, la prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia tra Perth, Brisbane e Sydney e che vede al via 18 squadre suddivise in sei gironi da tre: dom ...La United Cup 2023 ha preso il via; il nuovo torneo per nazionali a squadre miste, che ha preso il posto della ATP Cup, sta piano piano ingranando le marce alte avviandosi a passo svelto verso la fase ...