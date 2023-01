Muore in Iran dopo le torture | aveva studiato a Bologna Denti spezzati

Agenzia ANSA

- E dall'la notizia di un altro giovane oppositore del regime ucciso dalla polizia. Si chiamava Mehdi Zare Ashkzari e aveva studiato alla facoltà di farmacia nell'Università di Bologna dal 2015 ...Chi era lo studente morto inIl ragazzo è stato vittima, come centinaia di altri giovani, della violenta repressione sferrata dal regime di Teheran contro le proteste iniziate lo scorso 16 ... Muore dopo torture in Iran, aveva studiato a Bologna Protestava contro Teheran e per questo era stato arrestato. In carcere le violenze, talmente forti da procuragli il coma e la morte. Chi era il giovane iraniano che studiava a Bologna ...Un giovane poco più che trentenne, Mehdi Zare Ashkzari, è morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture. In passato aveva studiato Farmacia a Bologna, dove aveva lavorato anche in una p ...