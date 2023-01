Mourinho | l'offerta che non ti aspetti daJames Bond

Calciomercato.com

Ci sarebbe una distanza netta, infatti, tra l'del club rossonero a Olivier Giroud e la ... Roma, botto di mercato per"Chi sta per arrivare"Anche perché l'del Toro è tutt'altro che al risparmio, di questi tempi per un club ... 27 anni, attaccante uzbeko della Roma che connon trova spazio: in campionato appena 6 presenze e ... Mourinho, l'offerta che non ti aspetti da...James Bond Paolo Maldini fa sul serio: è pronto a una manovra ben congeniata per scippare all'Inter e alla Juve un esterno ...Calciomercato Roma, il futuro di Luka Modric potrebbe dirigersi a stretto giro di posta. L’offerta che non ti aspetti. Giorni di festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno. Tuttavia, le indiscrezioni ...