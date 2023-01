Moto | Dakar; Sanders penalizzato | prima tappa a Brabec

Motorsport.com - IT

ll motociclista australiano Daniel Sanders (GasGas), che oggi aveva vinto la prima tappa della, ha ricevuto una penalità di due minuti ed è quindi retrocesso nella classifica di giornata. Così il successo è andato all'americano Ricky Brabec (Honda). Come Sanders, anche il cileno Pablo ...... il centauro della scuderia GasGas che monta una Ktm e vincitore dell'edizione 2022 della, è rimasto vittima di un incidente dopo appena 52 chilometri: inevitabile il ritiro dalla2023, ... Dakar | Subito out uno dei favoriti: tra le moto va KO Sunderland Le sorprese, come gli esami, non finiscono mai. Prima speciale da Sea Camp a Sea Camp di questa edizione 2023 della Dakar. La Maratona del deserto ha preso il via dalle sponde del Mar Rosso e nei 367 ...L’inglese Campione in carica è fermato da una caduta, l’americano vince la prima Tappa e va al comando. Prime penalità. Bella prova da “navigatore” di Ignacio Cornejo. Gli Italiani all’aspetto, devono ...