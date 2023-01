(Di domenica 1 gennaio 2023) La statistica. Dal 1° gennaio54 vittime in Bergamasca: quasi il 30% è rappresentato dalla fascia d’età dai 16 ai 30 anni.

L'Eco di Bergamo

Il finale è stato dedicato ai giovani perché "siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tantistrade. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto, a causa della velocità, ...Nel suo messaggio di fine anno il presidente della Repubblica ha rivolto un sentito appello ai giovani a "guidare con prudenza" dicendosi "colpito dalla tragedia dei tantistrade". Oggi ... Morti sulle strade 17 giovani, il 2022 l'anno tragico dei ventenni L'annuncio del sottosegretario Barachini: "Le preoccupazioni del Presidente sono le nostre, lo spot diffuso su tutti i media" ...(Adnkronos) – Sono 728 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2023. Non si registrano invece nuovi decessi. 166 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e g ...