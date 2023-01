Tiscali

... 36.000 dollari di montepremi sul veloce) sono al via 3 italiani : Gian Marcoè stato sorteggiato al primo turno a Ricardas Berankis, testa di serie numero 1. Matteo, terza testa di ...... Giulio Zeppieri 17, Flavio Cobolli 20, Francesco Maestrelli 22, Luciano Darderi 24, Matteo... nel 2018 Gian Marco, Raul Brancaccio e Jacopo Berrettini, dal 2019 in avanti Jannik Sinner ... Moroni, Gigante e Giustino all'assalto di Oeiras Nel challenger di Oeiras (Portogallo, 36.000 dollari di montepremi sul veloce) sono al via 3 italiani : Gian Marco Moroni è stato sorteggiato ...Italia come potenza mondiale assoluta e soprattutto come potenza mondiale rivolta al futuro , quello delle nuove generazioni, ribattezzate ...