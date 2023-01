Montpellier-Marsiglia lunedì 02 gennaio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Calcio d'Angolo

... che giovedì scorso sono crollati 0 - 2 in casa contro untutt'altro che irresistibile. ... Biancoviola sconfitti pesantemente a: un 6 - 1 difficile da digerire. L'Ajaccio invece ......00 Lione - Clermont 20:45 Lens - PSG CALCIO - PREMIER LEAGUE 18:30 Brentford - Liverpool CALCIO - LIGUE 1 15:00 Strasburgo - Troyes 17:00 Lille - Reims 19:0021:00 Rennes - ... Montpellier - Marsiglia: Pronostico, formazioni e dove vederla in TV ... L'analisi della rubrica di bookmakers all'angolo di Montpellier-Marsiglia: match in programma per le 19:00 del 2 gennaio ...Il pronostico di Montpellier-Marsiglia, match valido per il 17° turno di Ligue 1; si prospetta un incontro da OVER 2,5 ...