Monster | su Netflix il fascino oscuro del mostro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Arriva finalmente in Italia, disponibile su, l'avvincente serie anime tratta dal manga cult di Naoki Urusawa. Scopriamo i motivi per cui vale la pena vedere, o rivedere, questo straordinario thriller. Dopo una lunga attesaha inserito, nel proprio catalogo, un'opera giustamente considerata come un caposaldo dell'animazione giapponese. Creata dal geniale autore Naoki Urusawa,è un'epopea thriller che conduce il suo pubblico lungo strade oscure e pericolose, in cui il senso etico e morale viene messo a dura, con uno dei villain più affascinanti mai creati. Come tutto ebbe inizio Kenzo Tenma è un giovane e brillante neurochirurgo giapponese che sta svolgendo il suo dottorato presso una prestigiosa clinica di Düsseldorf, in Germania. Si è fidanzato con la bellissima figlia del direttore dell'ospedale, Eva, e ha ...

