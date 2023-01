Monica Guerritore | chi è il marito Roberto Zaccaria | “È l’amore della mia vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 gennaio 2023)di, è un volto notopolitica e degli ambienti universitari. Vi sveliamo la sua storia, partendo dalla biografia fino ad arrivare agli aspetti più importantisuaprivata. La coppia è molto discreta e riservata e in pochissime occasioni è apparsa insieme in pubblico. Anche laparla pochissimo dele del loro amore; una delle poche occasioni è stata durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair dove parlando delha detto: “da quando c’è lui, presto ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi credibili che uniscono politico e sociale. Mi faccio interprete che parla ai propri simili, cercando di ...