Molière e Pascal con Neruda e Calvino | tutti i nomi del 2023

Tvblog

... ha collaborato con grandi registi italiani e internazionali come Marco Bellocchio ( Zio Vanja ),Rambert ( Clôture de l'amour , Prova e Sorelle ), Valter Malosti (/ Il Misantropo e ...... applaudita in produzioni del TPE firmate da Valter Malosti come/ Il Misantropo e Cleopatràs di Giovanni Testori, in Accabadora di Michela Murgia e Sorelle diRambert. Drammaturgo, ... Sky e NOW le serie tv a Gennaio 2023: Call My Agent Italia e The Last of Us le più attese