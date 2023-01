Mister Ok rispetta la tradizione | il tuffo nel Tevere per inaugurare il 2023

(Di domenica 1 gennaio 2023)Ok, il 70enne bagnino di Castel Fusano Maurizio Palmulli, come dapoco dopo le 12.00 di oggi si è tuffato nelda Ponte Marconi, nel cuore di Roma, per salutare l'arrivo del. Costume nero, chioma bionda, Palmulli ha onorato una personaleche porta avanti da 35 anni. Prima di lui a tuffarsi nel fiume della Capitale a Capodanno era Rick De Sonay. L'italo-belga iniziò nel 1946 indossando il costume e il cilindro e prese il nome di ‘Ok' proprio per il gesto che faceva con la mano ai presenti. Anche oggi in molti hanno voluto partecipare all'impresa di Palmulli, che ha rivolto ai curiosi gli auguri per il nuovo anno appena iniziato. Poi si è tuffato nelle acque delsostenuto dagli applausi. «Ho cominciato a ...

